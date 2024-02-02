Создавая в 2014 году ФотоПочту, мы хотели возродить традицию печатать фотографии. Чтобы вы могли сохранить как можно больше счастливых моментов. А еще мы понимали, что дни современного человека расписаны по минутам, поэтому сделали процесс печати максимально быстрым и удобным. Благодаря нашему приложению печатать фотографии можно прямо со смартфона, ведь именно на него мы делаем сейчас большую часть снимков.

Постепенно мы добавляли новую продукцию, и теперь у нас можно найти подарки на любой вкус и повод. Собрать фотокнигу, заказать печать фотографий и другую продукцию вы можете и на сайте, и в приложении «ФотоПочта». Выбирайте, что удобнее вам.